День финансов, 23 июля: снижение цен на газ, зарплаты программистов, Supercharger от Tesla и Украина

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Вторник, 23 июля. Гройсман о цене на газ, Tesla о развитии станций Supercharger по всему миру, DOU о зарплатах программистов.
Цены на газ для населения и промышленности. В правительстве заявили, что в августе цена на газ для населения будет меньше на 25%. Также, цена на газ для промышленности уменьшится на 7,2-7,5%.
Supercharger от Tesla и Украина. Компания Tesla обновила данные по развертыванию сети быстрых зарядок бренда Supercharger по всему миру, в том числе двух в Украине. Кроме Украины, Tesla установит свои станции Supercharger в польском Жешуве, румынском Браиле и в Будапеште.
Зарплаты украинских IT-специалистов. По данным портала портал DOU, программисты в Украине получают от $650 до $5000. Большинство разработчиков – мужчины. Среди них женщин – 7%. Из года в год их количество растет, но крайне медленно – на 2,5% за 5 лет. Интересно, что удаленно среди программистов работают только 3,5% респондентов.
Получаем разрешение на строительство дома. Для получения разрешения на строительство частного дома украинским законодательством предусмотрена упрощенная процедура оформления необходимых документов. Для оформления строительного паспорта не требуется получение градостроительных условий и ограничений. Здесь полный перечень документов, необходимых для получения строительного паспорта.
Четыре шага легального оформления наемных работников. Главное управление ГФС решило напомнить работодателям о необходимости легального оформления наемных работников. Напомним, при официальном оформлении сотрудник получает: пакет соцгарантий, льготы и выплаты в связи с временной нетрудоспособностью, своевременную и не ниже минимального размера заработную плату, ежегодный отпуск и отпуск по уходу за ребенком; налоговую скидку и пр.
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