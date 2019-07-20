Сколько получают украинские программисты (инфографика)

На сайте dou.ua обнародованы результаты исследования зарплат разработчиков, где заработки работников сферы ИТ анализируют с 2005 года.

В период с 3 июня по 3 июля среди айтишников был проведен опрос, в котором участвовали 11 439 респондентов, из них 5950 девелоперов.

Аналитики сосредоточились на трех направлениях:

зарплаты разработчиков,

зарплаты тестировщиков,

зарплаты других технических и нетехнических специалистов.

Топ-7 городов среди разработчиков:

Киев (41%),

Харьков (15%),

Львов (13%),

Днепр (7%),

Одесса (5%),

Винница (4%)

Запорожье (2%).

Удаленно среди программистов работают только 3,5% респондентов.

Английским языком большинство разработчиков владеют на уровне Intermediate и Upper-Intermediate.

Инфографика dou.ua

Топ-3 вузов среди разработчиков – КПИ, Львовская политехника, ХНУРЭ.

Большинство разработчиков – мужчины. Среди них женщин – 7%. Из года в год их количество растет, но крайне медленно – на 2,5% за 5 лет.

В среднем по рынку доля женщин в ИТ составляет 20%.

Средний возраст разработчиков – 27 лет. В среднем украинским девелоперам от 25 до 30 лет.

Junior – 23 года, Middle – 26 и Senior – 30. 13,6% Junior разработчиков старше 30 лет.