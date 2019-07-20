Сколько получают украинские программисты (инфографика)

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На сайте dou.ua обнародованы результаты исследования зарплат разработчиков, где заработки работников сферы ИТ анализируют с 2005 года.
В период с 3 июня по 3 июля среди айтишников был проведен опрос, в котором участвовали 11 439 респондентов, из них 5950 девелоперов.
Аналитики сосредоточились на трех направлениях:
Топ-7 городов среди разработчиков:
Английским языком большинство разработчиков владеют на уровне Intermediate и Upper-Intermediate.
Инфографика dou.ua
Топ-3 вузов среди разработчиков – КПИ, Львовская политехника, ХНУРЭ.
Большинство разработчиков – мужчины. Среди них женщин – 7%. Из года в год их количество растет, но крайне медленно – на 2,5% за 5 лет.
В среднем по рынку доля женщин в ИТ составляет 20%.
Средний возраст разработчиков – 27 лет. В среднем украинским девелоперам от 25 до 30 лет.
Junior – 23 года, Middle – 26 и Senior – 30. 13,6% Junior разработчиков старше 30 лет.
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