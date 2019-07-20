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Как получить разрешение на строительство дома по упрощенной процедуре

Как получить разрешение на строительство дома по упрощенной процедуре

Для получения разрешения на строительство частного дома украинским законодательством предусмотрена упрощенная процедура оформления необходимых документов и декларативный принцип получения права на застройку.

Об этом пишет Минрегионстрой.

Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе разъяснил, что в строительном паспорте отражаются градостроительные и архитектурные требования к размещению и строительству:

  • индивидуальных (усадебных) жилых домов до 500 кв. м в пределах населенных пунктов,
  • садового, дачного дома не выше 2-х этажей (без учета мансардного этажа) до 500 кв. м за пределами населенных пунктов (на территориях дачных и садовых обществ),
  • хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

Оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений, а разработка проекта строительства также является необязательной и осуществляется по желанию.

Для получения строительного паспорта необходимо:

  • обратиться в местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры (это может быть как территориальное подразделение ГАСИ, так и исполнительный орган в структуре местного совета).

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Документы для подачи:

  • заявление на выдачу строительного паспорта;
  • копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (заверенная нотариусом или организацией, которая его выдала);
  • эскизные намерения застройки (местоположение зданий и сооружений на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы объекта с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе автономного, планируемых к применению и т.д.). Эскиз можно сделать самостоятельно или это может сделать архитектор;
  • проект строительства (если есть);
  • заверенный нотариально документ, подтверждающий согласие совладельцев земельного участка (если они есть) на застройку.
По материалам Finance.UA
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