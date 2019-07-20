Как получить разрешение на строительство дома по упрощенной процедуре

Для получения разрешения на строительство частного дома украинским законодательством предусмотрена упрощенная процедура оформления необходимых документов и декларативный принцип получения права на застройку.

Об этом пишет Минрегионстрой.

Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе разъяснил, что в строительном паспорте отражаются градостроительные и архитектурные требования к размещению и строительству:

индивидуальных (усадебных) жилых домов до 500 кв. м в пределах населенных пунктов,

садового, дачного дома не выше 2-х этажей (без учета мансардного этажа) до 500 кв. м за пределами населенных пунктов (на территориях дачных и садовых обществ),

хозяйственных зданий и сооружений, гаражей, элементов благоустройства и озеленения земельного участка.

Оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений, а разработка проекта строительства также является необязательной и осуществляется по желанию.

Для получения строительного паспорта необходимо:

обратиться в местное структурное подразделение по вопросам градостроительства и архитектуры (это может быть как территориальное подразделение ГАСИ , так и исполнительный орган в структуре местного совета).

Документы для подачи:

заявление на выдачу строительного паспорта;

копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком (заверенная нотариусом или организацией, которая его выдала);

эскизные намерения застройки (местоположение зданий и сооружений на земельном участке, расстояния до границ соседних земельных участков и расположенных на них объектов, инженерных сетей и сооружений, фасады и планы объекта с указанием габаритных размеров, перечень систем инженерного обеспечения, в том числе автономного, планируемых к применению и т.д.). Эскиз можно сделать самостоятельно или это может сделать архитектор;

проект строительства (если есть);