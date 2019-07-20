Как получить разрешение на строительство дома по упрощенной процедуре

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Для получения разрешения на строительство частного дома украинским законодательством предусмотрена упрощенная процедура оформления необходимых документов и декларативный принцип получения права на застройку.
Об этом пишет Минрегионстрой.
Заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе разъяснил, что в строительном паспорте отражаются градостроительные и архитектурные требования к размещению и строительству:
Оформление строительного паспорта не требует получения градостроительных условий и ограничений, а разработка проекта строительства также является необязательной и осуществляется по желанию.
Для получения строительного паспорта необходимо:
Документы для подачи:
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