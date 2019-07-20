Tesla планирует построить в Украине сеть быстрых зарядок

Компания Tesla обновила данные по развертыванию сети быстрых зарядок бренда Supercharger по всему миру, в том числе двух в Украине.

Об этом сообщает electrek.co.

Читайте также: В Польше открыли сервис Tesla. Следующий могут запустить в Украине

“Tesla планирует построить несколько новых станций по всему миру, включая Исландию, центральную и восточную Европу”, – говорится в сообщении.

Tesla официально приступила к развертыванию новой технологии Supercharger V3 с первой полноценной станции в Лас-Вегасе на этой неделе и обновила карту будущих станций Supercharger.

Сейчас сеть Supercharger состоит из 1533 станций с 13344 нагнетателями.

Кроме Украины, Tesla установит свои станции Supercharger в польском Жешуве, румынском Браиле и в Будапеште.