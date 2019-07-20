Правительство добилось снижения цены газа на 25%

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“Исходя из динамики формирования цены газа на рынке Украины, и учитывая данные Украинской энергетической биржи – на сегодня 4643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, и НАК «Нафтогаз Украины» – 4640 грн для промышленности без НДС, конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5%”, – так в правительстве прокомментировали снижение цены газа.
Цена составит не более 4640 без НДС за 1 тыс. куб. м.
Гройсман отметил, что в целом цена газа для населения снизится на 25%.
Цена на голубое топливо для населения:
В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%.
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