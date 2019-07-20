Правительство добилось снижения цены газа на 25%

“Исходя из динамики формирования цены газа на рынке Украины, и учитывая данные Украинской энергетической биржи – на сегодня 4643 грн без НДС за 1 тыс. куб. м, и НАК «Нафтогаз Украины» – 4640 грн для промышленности без НДС, конечная цена газа для населения в августе уменьшится минимум на 5,5%”, – так в правительстве прокомментировали снижение цены газа.

Цена составит не более 4640 без НДС за 1 тыс. куб. м.

Гройсман отметил, что в целом цена газа для населения снизится на 25%.

Цена на голубое топливо для населения:

За три месяца снизилась с 5803 грн до 4640 грн без НДС .

В результате действия правительственного постановления цена на газ упала на 25%.