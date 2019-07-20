"Нафтогаз" снизит цену газа для промышленности

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«Нафтогаз Украины» обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.
Когда начнут действовать – с 1 августа 2019 года.
Цены на природный газ из ресурса компании будут дифференцироваться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.
Цена газа:
По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%.
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