"Нафтогаз" снизит цену газа для промышленности

«Нафтогаз Украины» обнародовал ценовые предложения на природный газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Когда начнут действовать – с 1 августа 2019 года.

Цены на природный газ из ресурса компании будут дифференцироваться в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Цена газа:

4 640,00 – 5 204,00 грн/тыс. куб. м (без НДС и расходов на его транспортировку по магистральным и распределительным трубопроводам).

По сравнению с ценами на июль 2019 года, в августе цены уменьшены на 7,2-7,5%.

Справка Finance.ua

Кабмин обязал “Нафтогаз” снизить цену на газ для населения.