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Четыре шага легального оформления наемных работников

Четыре шага легального оформления наемных работников

Главное управление ГФС напоминает о необходимости легального оформления наемных работников.

Об этом сообщается на сайте Государственной фискальной службы.

Что нужно для официального оформления наемного работника:

  • заключить трудовой договор в письменной форме, регистрировать такой договор в центре занятости не требуется;
  • оформить приказ (распоряжение) о приеме работника на работу;
  • до начала работы работника подать в территориальный орган ГФС по месту учета предпринимателя в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, извещение о приеме работника на работу;
  • сделать запись в трудовой книжке о приеме работника на работу.

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Что дает официальное трудоустройство:

  • пакет социальных гарантий,
  • льготы и выплаты в связи с временной нетрудоспособностью и пособия при несчастном случае;
  • своевременную и не ниже минимального размера заработную плату;
  • ежегодный отпуск и отпуск по уходу за ребенком; налоговая скидка и пр.
По материалам Finance.UA
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