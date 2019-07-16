День финансов, 19 июля: e-social для субсидий, VIP-вагоны от Укрзализныци, отсрочка штрафов для еврономеров

В пятницу, 19 июля, об автоматическом назначении субсидии, сервисном центре Tesla в Польше, и поездках на vip-поезде.

E-social для назначения субсидий. В Минсоцполитики планируют запустить систему E-social, которая будет содержать всю имеющуюся информацию о получателях субсидии. У каждого получателя будет свой е-кабинет, и не нужно будет ходить в органы соцзащиты. Система сможет автоматически назначать и отбирать субсидии.

Отсрочка штрафов для владельцев “еврономеров”. Президент Украины Владимир Зеленский предлагает отстрочить штрафы для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией, на 90 дней. По его словам, не все физически успевают растаможить автомобили.

Когда украинские дороги станут хорошими. Зеленский считает, что прежде всего необходимо решить вопрос с «Укравтодором». По его словам, есть два варианта решения вопроса с агентством. Это замена руководства или полная ликвидация этого предприятия.

Укрзализниця запустила VIP-вагон. Укрзализныця включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев – Ужгород. Он будет курсировать под № 0. Вагон включает в себя: двуспальную кровать, шкаф для одежды, сейф, телевизор, кондиционер и отдельный санузел с душем. В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров.

Повысить зарплату учителям = сократить другие расходы госбюджета. Об этом заявили в Нацбанке. Как отмечается, рост одного из видов расходов должен быть компенсирован сокращением других, нивелируя возможный дополнительный фискальный импульс. Но, чтобы учесть эффекты от возможного перераспределения расходов бюджета в прогнозе, необходимо увидеть все параметры госбюджета на 2020 год.

В Польше открыли сервис Tesla. Сегодня Tesla открыла свой первый сервисный центр в Варшаве. Теперь украинские электрокары Tesla, купленные в Европе, могут удобнее пользоваться гарантийным и пост-гарантийным обслуживанием. Согласно данным реестра МВД, в Украине зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla.