В Нацбанке отреагировали на повышение зарплат учителям

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НБУ считает, что увеличение расходов на выплату заработных плат педагогам необходимо компенсировать сокращением других расходов государственного бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Экономической правде.
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“Национальный банк, как и раньше, ожидает взвешенной фискальной политики, которая будет обусловлена необходимостью погашения значительных объемов государственного долга в следующих годах”, – говорится в сообщении.
При таких условиях возможности наращивания дефицита бюджета будут ограниченными, настаивают в НБУ.
“Рост одного из видов расходов должен быть компенсирован сокращением других, нивелируя возможный дополнительный фискальный импульс. Впрочем, для того, чтобы учесть эффекты от возможного перераспределения расходов бюджета в прогнозе, необходимо увидеть все параметры госбюджета на 2020 год, что вероятно можно будет сделать уже после формирования нового правительства”, – говорится в сообщении пресс-службы.
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