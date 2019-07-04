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Повышение зарплаты учителям и воспитателям: кто получити сколько

Повышение зарплаты учителям и воспитателям: кто получити сколько

Кабмин планирует принять решение о возвращении надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях и повысить зарплату учителей.

Об этом заявил премьер-министров Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Срок – с 1 января 2020 года.

Кабмин намерен ввести такую ​​систему, которая станет стимулирующей и даст возможность учителям получать достойное вознаграждение за их труд.

Что изменится – это будет уже не единая тарифная сетка, а более прогрессивная модель.
 
Кто получит и сколько:

  • С 1 января 2020 учителя получат повышение зарплаты от 20 до 70%.
  • Акцент будет сделан на молодых учителей.
  • Воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях – вернут 10% надбавку.

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По материалам Finance.UA
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