Повышение зарплаты учителям и воспитателям: кто получити сколько

Кабмин планирует принять решение о возвращении надбавки воспитателям в детских дошкольных и внешкольных учебных заведениях и повысить зарплату учителей.

Об этом заявил премьер-министров Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Срок – с 1 января 2020 года.

Кабмин намерен ввести такую ​​систему, которая станет стимулирующей и даст возможность учителям получать достойное вознаграждение за их труд.

Что изменится – это будет уже не единая тарифная сетка, а более прогрессивная модель.



Кто получит и сколько:

С 1 января 2020 учителя получат повышение зарплаты от 20 до 70%.

Акцент будет сделан на молодых учителей.