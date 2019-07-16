Президент предлагает отсрочить штрафы для владельцев авто на "еврономерах"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил народным депутатам рассмотреть законопроект, предусматривающий отсрочку штрафов для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Законопроект появился в повестке дня Президента недавно, в ходе одной из региональных поездок. К нему обратилось много людей. Они физически не успевают растаможить автомобили. Не все в нашей стране, к сожалению, довольно состоятельны, чтобы ездить на новых автомобилях», – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Согласно действующему законодательству, штрафы за нерастаможенные автомобили начнут действовать с 24 августа 2019 года.

За превышение установленных сроков транзита автомобиля придется заплатить:

За 10-20 суток – 17 000 грн.

За 20-30 суток – 85 000 грн.

За 30 и более суток – 170 000 грн. (вплоть до конфискации автомобиля по решению суда).

Президент предлагает отсрочить штрафные санкции на 90 дней для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

Как сообщается, сейчас примерно 600-800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранном регистрации.