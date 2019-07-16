Президент предлагает отсрочить штрафы для владельцев авто на "еврономерах"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский предложил народным депутатам рассмотреть законопроект, предусматривающий отсрочку штрафов для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.
Об этом сообщает пресс-служба президента.
«Законопроект появился в повестке дня Президента недавно, в ходе одной из региональных поездок. К нему обратилось много людей. Они физически не успевают растаможить автомобили. Не все в нашей стране, к сожалению, довольно состоятельны, чтобы ездить на новых автомобилях», – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.
Согласно действующему законодательству, штрафы за нерастаможенные автомобили начнут действовать с 24 августа 2019 года.
За превышение установленных сроков транзита автомобиля придется заплатить:
Президент предлагает отсрочить штрафные санкции на 90 дней для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.
Как сообщается, сейчас примерно 600-800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранном регистрации.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Цены на помидоры в Украине установили исторический антирекорд7 ч. назад - 3193 26
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 20991 24
Зеркаль: Украинцы не почувствуют отсутствия газового контракта с РФ4 ч. назад - 472 13
Зеленский обещает найти способы снизить тарифыВчера, 16:02 - 1649 10
В Нацбанке отреагировали на повышение зарплат учителям4 ч. назад - 1503 5
У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидийВчера, 19:22 - 21853 1
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 20991 24
Межбанк: курс достиг 26,04/26,06 гривен за долларВчера, 17:45 - 7667 2
Автомобилям из РФ дали еще полгода8 ч. назад - 5976
Сколько зарабатывают украинцы в разных странах Европы5 ч. назад - 4172
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 3092 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 2065 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1936
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2119
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 4355