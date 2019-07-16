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Президент предлагает отсрочить штрафы для владельцев авто на "еврономерах"

Президент предлагает отсрочить штрафы для владельцев авто на "еврономерах"

Президент Украины Владимир Зеленский предложил народным депутатам рассмотреть законопроект, предусматривающий отсрочку штрафов для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Законопроект появился в повестке дня Президента недавно, в ходе одной из региональных поездок. К нему обратилось много людей. Они физически не успевают растаможить автомобили. Не все в нашей стране, к сожалению, довольно состоятельны, чтобы ездить на новых автомобилях», – пояснил заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка.

Согласно действующему законодательству, штрафы за нерастаможенные автомобили начнут действовать с 24 августа 2019 года.

За превышение установленных сроков транзита автомобиля придется заплатить:

  • За 10-20 суток – 17 000 грн.
  • За 20-30 суток – 85 000 грн.
  • За 30 и более суток – 170 000 грн. (вплоть до конфискации автомобиля по решению суда).

Президент предлагает отсрочить штрафные санкции на 90 дней для тех, кто не успеет растаможить автомобили с иностранной регистрацией.

Как сообщается, сейчас примерно 600-800 тыс. автомобилей, которые до сих пор не растаможены и находятся на иностранном регистрации.

По материалам Finance.UA
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