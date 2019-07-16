Назначать и отменять субсидии будут в новой системе

В 2020 году Минсоцполитики запустит систему E-social, которая будет содержать всю имеющуюся информацию о получателях государственной помощи.

Об этом сообщает заместитель министра социальной политики Украины Николай Шамбир.

Читайте также: Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей

Разные системы, которые функционируют сейчас, будут объединены в одну с единым подходом.

Также в ней будет действовать мощная аналитика, которая нужна для работы в современном мире.

“В первую очередь изсенятся сервисные функции” – заявляет Шамбир.

В новую систему интегрируют и другие государственные информационные базы и реестры. Таким образом, данных о получателях той или иной помощи будет еще больше.

Миллионы людей «эмигрируют» в новую систему, которая будет автоматически назначать и отбирать субсидии и другие виды помощи. Больше не нужно будет лично ходить в органы соцзащиты с кипой бумаг. В системе будет хранится вся необходимая информация, а у каждого получателя будет свой е-кабинет. Но некоторым людям побегать по чиновникам все же придется.