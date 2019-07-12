Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей

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Если один из зарегистрированных в домохозяйстве член семьи постоянно проживает за границей, для оформления субсидии ему нужно уплатить ЕСВ и задекларировать свой доход за рубежом.
Об этом сообщается на сайте Тeplo.gov.ua
“К сожалению, право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на фактически проживающих, не применяется к тем, кто находится за границей более 60 дней – за исключением если это обучение или лечение”, – говорится в сообщении.
Таким лицам для оформления субсидии домохозяйству, где они прописаны, нужно:
Есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ. Перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования, по ссылке.
Гражданин, который платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию имеет право получить на общих условиях.
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