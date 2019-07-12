0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 245 0

Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей

Украинцам объяснили, можно ли оформить субсидию в случае постоянного проживания за границей

Если один из зарегистрированных в домохозяйстве член семьи постоянно проживает за границей, для оформления субсидии ему нужно уплатить ЕСВ и задекларировать свой доход за рубежом.

Об этом сообщается на сайте Тeplo.gov.ua

“К сожалению, право оформить субсидию не на всех зарегистрированных, а только на фактически проживающих, не применяется к тем, кто находится за границей более 60 дней – за исключением если это обучение или лечение”, – говорится в сообщении.

Таким лицам для оформления субсидии домохозяйству, где они прописаны, нужно:

  • уплатить ЕСВ и задекларировать свой доход за рубежом.

Есть случаи, когда граждане Украины работают за рубежом официально и платят там ЕСВ. Перечень стран, с которыми у Украины есть соглашения в сфере социального обеспечения и пенсионного страхования, по ссылке.

Гражданин, который платит ЕСВ за рубежом и подтверждает это документально, субсидию имеет право получить на общих условиях.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.