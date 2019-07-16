Зеленский рассказал, когда украинские дороги станут хорошими

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном на YouTube, назвал условия, при которых в нашей стране будут хорошие дороги. Прежде всего необходимо решить вопрос с «Укравтодором».
Владимир Зеленский считает, что есть два варианта решения вопроса с «Укравтодором».
Первый вариант – замена руководства. Второй вариант – полная ликвидация этого предприятия.
Второе условие появления в Украине хороших дорог – уголовное наказание людей, которые раньше были ответственны за их строительство и ремонт. Это должно стать предупреждением людям, сейчас ответственным за украинские дороги.
Третье условие – привлечение инвестиций. Есть организации, которые могут инвестировать в украинские дороги, но они бояться коррупции, опасаются, что деньги разворуют.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Кличко остался должен 121 млн гривен за "стеклянный мост"Вчера, 10:14 - 1614 17
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 14139 8
Зеленский обещает найти способы снизить тарифыВчера, 16:02 - 1165 7
Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)Вчера, 08:03 - 3752 6
Сологуб спрогнозировал евробонды на миллиард долларовВчера, 16:46 - 352 3
Vodafone готовит тариф с абонплатой 30 грн/мес.Вчера, 15:51 - 14139 8
У Президента заявили о разработке изменений в правила получения субсидийВчера, 19:22 - 13780
Межбанк: гривна обвалиласьВчера, 17:45 - 6751 1
Как обслуживаться в частной клинике бесплатно (карта)Вчера, 08:03 - 3752 6
Курс биткоина пробил психологическую отметкуВчера, 11:15 - 2058
Aston Martin вывел на трассу суперкар Valkyrie (фото)16.07.2019, 15:10 - 2998 2
На Большом адронном коллайдере нашли новую частицу15.07.2019, 15:20 - 1952 6
IBM запатентовала превращающиеся в планшет часы (фото)14.07.2019, 15:26 - 1859
Jeep запускает на рынок новый кубичный пикап (фото)12.07.2019, 17:34 - 2033
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)11.07.2019, 12:10 - 4227