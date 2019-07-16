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Зеленский рассказал, когда украинские дороги станут хорошими

Зеленский рассказал, когда украинские дороги станут хорошими

Президент Украины Владимир Зеленский в видео, размещенном на YouTube, назвал условия, при которых в нашей стране будут хорошие дороги. Прежде всего необходимо решить вопрос с «Укравтодором».

Владимир Зеленский считает, что есть два варианта решения вопроса с «Укравтодором».

Первый вариант – замена руководства. Второй вариант – полная ликвидация этого предприятия.

Второе условие появления в Украине хороших дорог – уголовное наказание людей, которые раньше были ответственны за их строительство и ремонт. Это должно стать предупреждением людям, сейчас ответственным за украинские дороги.

Третье условие – привлечение инвестиций. Есть организации, которые могут инвестировать в украинские дороги, но они бояться коррупции, опасаются, что деньги разворуют.

По материалам autonews.ua
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