Из Киева в Ужгород будет курсировать VIP-вагон

Укрзализныця включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев – Ужгород. Он будет курсировать под № 0.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Расписание следования

Из Киева VIP -вагон в составе поезда будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам.

-вагон в составе поезда будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам. Из Ужгорода – 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

Что включает в себя вагон

купе оснащено двуспальной кроватью, которую при желании можно трансформировать в диван для сидения,

Откидная верхняя полочка,

Столик-трансформер,

Шкаф для одежды,

Сейф,

Телевизор,

Индивидуальная система кондиционирования.

Санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров.