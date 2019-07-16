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Из Киева в Ужгород будет курсировать VIP-вагон

Из Киева в Ужгород будет курсировать VIP-вагон

Укрзализныця включила VIP-вагон в состав поезда № 29/30 Киев – Ужгород. Он будет курсировать под № 0.

Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

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Расписание следования

  • Из Киева VIP-вагон в составе поезда будет отправляться 20, 22, 26 июля и со 2 августа через день по четным числам.
  • Из Ужгорода – 21, 23, 27 июля и с августа через день по нечетным числам.

Что включает в себя вагон

  • купе оснащено двуспальной кроватью, которую при желании можно трансформировать в диван для сидения,
  • Откидная верхняя полочка,
  • Столик-трансформер,
  • Шкаф для одежды,
  • Сейф,
  • Телевизор,
  • Индивидуальная система кондиционирования.
  • Санузел с умывальником, биотуалетом и душем.

В одном таком купе могут одновременно путешествовать двое пассажиров.

По материалам Finance.UA
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