В Польше открыли сервис Tesla. Следующий могут запустить в Украине

19 июля Tesla открыла свой первый сервисный центр в Варшаве, столице Польши. Новые сервисы и зарядки Supercharger запускают на территории Восточной Европы в максимально короткие сроки.

Об этом написал Илон Маск в своем аккаунте Twitter.

Читайте также: Tesla Model 3 установила новый мировой рекорд

В Украине, по данным реестра МВД, зарегистрировано более 800 электрокаров Tesla. Лидирует по популярности седан Model S — таких машин оформили более 500. Теперь украинские электрокары Tesla, купленные в Европе, могут удобнее пользоваться гарантийным и пост-гарантийным обслуживанием.

Сооснователь Tesla Club Ukraine и сервиса Go To-U Назар Шимоне-Давида уверен, что новый запуск значительно поможет автовладельцам:

“Открытия ждали давно, и это очень позитивная новость. Теперь официальный сервис в два раза ближе — ехать можно в Варшаву, а не в Берлин. Услуги предоставляют те же самые. При этом, если бы не развитие инфраструктуры «от центра», то сервис стоило бы сначала открыть в Украине. У нас больше Tesla-пользователей, чем в Польше”, — утверждает он.

Шимоне-Давида заверяет, что следующий сервис будет в Украине.

В стране пока нет официального сервиса или зарядных точек Tesla. Но на карте компании с 2014 года указаны два Supercharger по маршруту Киев-Львов, а сам Илон Маск недавно подтвердил их скорую установку.