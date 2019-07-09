День финансов, 12 июля: электрокарам - зеленые номера, украинцам - цифровые коды, ПриватБанку - рекордную прибыль

Новости пятницы, 12 июля, запомнились неоднозначными предложениями.

Зеленые номера «зеленым» авто. Верховная Рада приняла закон, которым вводит дорожные знаки для мест парковки и зарядки электромобилей, а также – зеленые номера для электрокаров. Депутаты говорят, что новшество поможет обеспечить доступ электромобилей к зарядным станциям.

Цена на электроэнергию для промышленности выросла. Но это еще не все. По мнению главы «Укрэнерго», есть тенденция к тому, что рост стоимости будет продолжаться. Пока же в связи с работой нового рынка электроэнергии цена для промышленности выросла на 30% за первые 10 дней, говорят в «Укрэнерго».

Украинцам предлагают присваивать цифровые коды. Советник президента Украины Михаил Федоров и представители Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы, Министерства юстиции встретились, чтобы обсудить «установление доверия» и светлого электронного будущего. Для этого, говорит советник Зеленского, нужна единая система идентификации в Украине.

Субсидия или льгота: вы имеете право выбирать. Украинцы имеют право выбрать, чем им выгоднее пользоваться в отопительный сезон – льготой или субсидией. Например, если субсидия небольшая, то граждане могут оплачивать коммунальные услуги с учетом льготы.

Столичные многоэтажки, Кличко, ремонт. Нет, КМДА во главе с мэром пока не ремонтирует лично киевские многоэтажки. Пока только взялись за подсчеты. Исходя из них, 80 процентов столичных многоэтажек требуют ремонта. Ориентировочная стоимость обновления старых домов – 10 миллиардов гривен. По словам Кличко, владельцами многоквартирных домов являются граждане, и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

«ПриватБанк» отчитался о рекордной прибыли. Госбанк в январе-июне 2019 года получил 18,3 миллиарда гривен чистой прибыли. Как сообщают в банке, это является рекордным показателем за всю историю банка. Чистый процентный доход банка за указанный период составил 9,8 миллиарда гривен, чистый комиссионный доход – 8,5 миллиарда гривен.