Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать

Украинцы имеют право выбрать, чем им выгоднее пользоваться в отопительный сезон – льготой или субсидией.

Об этом сообщает teplo.go.

Если субсидия небольшая, то граждане могут опплачуваты коммунальные услуги с учетом льготы.

Что для этого сделать – необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

Но если целесообразнее пользоваться субсидией, то украинцам необходимо подать заявление для назначения субсидии.

Основание для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается.

Основные категории льготников, имеющих право на коммунальную скидку

участники войны (50% скидка)

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);

лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);

участники боевых действий (75% скидка);

лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка).

ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);

жертвах нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);