Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать

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Украинцы имеют право выбрать, чем им выгоднее пользоваться в отопительный сезон – льготой или субсидией.
Об этом сообщает teplo.go.
Если субсидия небольшая, то граждане могут опплачуваты коммунальные услуги с учетом льготы.
Что для этого сделать – необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.
Но если целесообразнее пользоваться субсидией, то украинцам необходимо подать заявление для назначения субсидии.
Основание для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается.
Основные категории льготников, имеющих право на коммунальную скидку
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