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Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать

Субсидия или льгота: украинцы имеют право выбирать

Украинцы имеют право выбрать, чем им выгоднее пользоваться в отопительный сезон – льготой или субсидией.

Об этом сообщает teplo.go.

Если субсидия небольшая, то граждане могут опплачуваты коммунальные услуги с учетом льготы.

Что для этого сделать – необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии.

Но если целесообразнее пользоваться субсидией, то украинцам необходимо подать заявление для назначения субсидии.

Основание для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг – удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ему полагается.

Основные категории льготников, имеющих право на коммунальную скидку

  • участники войны (50% скидка)
  • члены семей погибших (умерших) ветеранов войны (50% скидка);
  • лица, имеющие особые трудовые заслуги перед Родиной, их вдовы (вдовцы) (100% скидка);
  • участники боевых действий (75% скидка);
  • лица с инвалидностью вследствие войны (100% скидка).
  • ликвидаторы аварии на ЧАЭС и пострадавшие в результате аварии на ЧАЭС 1 и 2 категории (50% скидка);
  • жертвах нацистских преследований (скидка от 50 до 100%);
  • дети войны (25% скидка).
По материалам Finance.UA
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