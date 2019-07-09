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Кличко: 80% столичных многоэтажек требуют ремонта

Кличко: 80% столичных многоэтажек требуют ремонта

Около 80 процентов столичных многоэтажек требуют ремонта. Ориентировочная стоимость обновления старых домов – 10 миллиардов гривен.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«В Киеве – около 80 процентов многоэтажек требуют ремонта. Не точечного или частичного, а комплексного капитального ремонта. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета», – отметил Виталий Кличко.

По его словам, новое профильное законодательство, в частности Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и другие определяют: владельцами многоквартирных домов являются граждане, и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.

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«Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия надлежащей информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старой не ремонтируемой 30-40 лет «хрущевки» или «сталинки». А ремонт дома – это не только краска для стен в подъезде. Это – обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, прочее», – подчеркнул мэр столицы.

Виталий Кличко заявил, что у Киева – самые масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Почти полтысячи многоэтажек уже приняли участие в программе «70/30».

Справка Finance.ua

  • По оценкам экспертов, первичный рынок недвижимости гораздо живее, чем вторичный.
  • Он по объему сделок значительно превышает вторичный, соотношение примерно 70% на 30%.
По материалам Finance.UA
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