Кличко: 80% столичных многоэтажек требуют ремонта

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Около 80 процентов столичных многоэтажек требуют ремонта. Ориентировочная стоимость обновления старых домов – 10 миллиардов гривен.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
«В Киеве – около 80 процентов многоэтажек требуют ремонта. Не точечного или частичного, а комплексного капитального ремонта. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 миллиардов гривен. Это колоссальные средства для городского бюджета», – отметил Виталий Кличко.
По его словам, новое профильное законодательство, в частности Закон Украины «О жилищно-коммунальных услугах», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме» и другие определяют: владельцами многоквартирных домов являются граждане, и именно они ответственны за свою недвижимость, комфорт и безопасность в них.
Читайте также: На вторичке Харькова наблюдается новый рекордный показатель
«Но давайте честно ответим: готовы ли люди к такой ответственности? Особенно на фоне отсутствия надлежащей информационной кампании, отсутствия переходного периода, как это было в некоторых странах Европы. Людей, по сути, оставили один на один с проблемой старой не ремонтируемой 30-40 лет «хрущевки» или «сталинки». А ремонт дома – это не только краска для стен в подъезде. Это – обновление инженерных сетей, замена лифтов, мероприятия по энергосбережению, прочее», – подчеркнул мэр столицы.
Виталий Кличко заявил, что у Киева – самые масштабные в Украине программы ремонта и термомодернизации домов. Почти полтысячи многоэтажек уже приняли участие в программе «70/30».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код6 ч. назад - 3857 21
За «Кузницу на Рыбацком» Порошенко получил $235,8 млн - отчетностьВчера, 16:52 - 1563 15
С 2000 года размер пенсии в Украине вырос в 30 разВчера, 20:01 - 840 9
"Укрпочта" может прекратить доставку пенсий с 1 январяВчера, 11:45 - 718 8
Цена на электроэнергию для промышленности выросла на треть7 ч. назад - 886 4
У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код6 ч. назад - 3857 21
На электрокары будут устанавливать зеленые номера8 ч. назад - 3172 3
ГФС сообщила, кто из налогоплательщиков имеет право на налоговую скидкуВчера, 17:00 - 1482
Межбанк: притормозил ли долларВчера, 18:17 - 1405
Зеленский предложил люстрировать главу Нацбанка3 ч. назад - 1403 3
Появились первые фото нового электрокара Volkswagen без камуфляжа (фото)Вчера, 12:10 - 1440
Jaguar тестирует новые купе и кабриолет (фото)Позавчера, 12:10 - 485
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)09.07.2019, 16:15 - 1133 1
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 4835
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2673 12