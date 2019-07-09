У Зеленского хотят присвоить каждому украинцу цифровой код

Внедрение национальной системы идентификации граждан стало главной темой встречи советника президента Украины Михаила Федорова и представителей Министерства внутренних дел, Государственной миграционной службы и Министерства юстиции, сообщает пресс-служба главы государства.

Как отметил Федоров, в мире цифровой экономики граждане, бизнес, государство являются участниками невидимого взаимодействия друг с другом через интернет и разные онлайн-системы.

“Поэтому для установления доверия, осуществления соответствующих транзакций и получения электронных услуг идентификация гражданина или предприятия является важным шагом”, — подчеркнул советник Президента.

По его словам, отсутствие единой системы идентификации в Украине привело к несвязанности информации о лице в государственных информационных ресурсах. Это делает невозможным адекватный поиск и сверку данных в госреестрах, что создает возможность манипулирования и искажения информации.