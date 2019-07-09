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"ПриватБанк" отчитался о рекордной прибыли с начала года

"ПриватБанк" отчитался о рекордной прибыли с начала года

“ПриватБанк” в январе-июне 2019 года получил 18,3 миллиарда гривень чистой прибыли.

Как сообщают в банке, это является рекордным показателем за всю историю банка.

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Об этом сообщили в пресс-службе “ПриватБанка”.

Чистый процентный доход банка за указанный период составил 9,8 миллиарда гривень, чистый комиссионный доход – 8,5 миллиарда гривень.

Согласно данным британского The Banker, “ПриватБанк” вошел в топ-10 успешных финучреждений мира, показавших лучшую динамику перехода от убытков к прибыли”, – цитирует пресс-служба главу правления банка.

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Кредитный портфель малого и среднего бизнеса составил 1,5 миллиарда гривень, рост кредитного портфеля физлиц – 4,1 миллиарда гривень.

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По материалам Finance.UA
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