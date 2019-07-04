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ПриватБанк выпускает геймерские карты Play Visa

ПриватБанк выпускает геймерские карты Play Visa

Титульный партнер Федерации киберспорта Украины (UESF) ПриватБанк при поддержке компании Visa открывает выпуск специальных платежных карт для геймеров – Play Visa.

Что дают карты с геймерским дизайном – возможность получать кэшбэк при покупках на различных игровых платформах и скидки в магазинах на девайсы, комплектующие ПК.

«Киберспорт объединяет людей в виртуальном и реальном пространстве, поэтому еще в январе мы приняли решение поддержать развитие киберспорта в Украине, став информационным партнером UESF, – говорит руководитель департамента развития E-commerce продуктов ПриватБанка Кристина Кармазина. – Заручившись поддержкой компании Visa, мы движемся дальше и становимся титульным партнером первого всеукраинского киберспортивного турнира, а также выпускаем карту Play для геймеров».

Получить другие карты ПриваБанка

Где можно заказать карту – через сайт Федерации киберспорта Украины или по ссылке, а также получить на одном из турниров в рамках первого чемпионата Украины по киберспорту.

По материалам Finance.UA
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