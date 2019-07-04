День финансов, 9 июля: monobank+Transferwise, законопроект о «кэшбэке», вопрос «проблемных» недостроев

Во вторник, 9 июля, было много хороших новостей для кошельков наших сограждан:

Украинцам могут вернуть деньги за неправильно проданный товар. Министерство финансов предлагает компенсировать покупателям часть стоимости покупки – “кэшбэк”, в том случае, если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги. Если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн), то его ждет штраф.

Украинцам разрешают легализацию построенных без разрешения домов и дач. Как говорит заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, узаконивание по упрощенной процедуре построенных без разрешения частных и дачных домов происходит в три шага.

Украинцам обещают внедрение 4G в течение года. В течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины. Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук. По его словам, президент подписал соответствующий указ. Он также подчеркнул, что до 1 июля мобильные операторы были обязаны урегулировать наличие 3 и 4G связи в крупных городах..

Украинцы (клиенты monobank) смогут получить деньги из-за границы через систему Transferwise. Переводы денег из более чем 30 стран стали доступны для клиентов monobank. Со слов Дмитрия Дубилета, время перевода — до одного банковского дня.

Украинцам обещают разрешить вопрос «проблемных» недостроев. В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недострои. Сегодня в Украине отсутствуют какие-либо законодательные механизмы достройки проблемных жилых объектов, которые возводились с привлечением средств физических лиц-вкладчиков. Также отсутствует какая-либо общая информация об этом. По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья.

Украинцам говорят, что даже торговая война между США и Китаем может сыграть на руку. Пока мы находимся в выигрышной ситуации, так как торговый конфликт США с Китаем помогает Украине заходить на китайские рынки, уверяют в НБУ.