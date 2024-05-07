«Укртрансбезопасность» отключила от системы «Шлях» 12 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину (список) — Finance.ua

«Укртрансбезопасность» отключила от системы «Шлях» 12 перевозчиков, чьи водители не вернулись в Украину (список) Сегодня 18:07 — Казна и Политика

12 перевозчиков отключены от Системы «Шлях» за системное нарушение военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Об этом сообщила ГСБТ-Укртрансбезопасность.

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем Укртрансбезопасности приняла решение отключить на три месяца от Системы «Шлях» таких перевозчиков:

ФЛП Александрюк Иван Георгиевич

ФЛП Бушовский Андрей Валерьевич

ФЛП Бузинский Александр Сергеевич

ФЛП Цуркан Богдан Васильевич

ФЛП Герасин Евгений Евгеньевич

ФЛП Ляшко Владимир Григорьевич

ФЛП Недбайло Максим Вячеславович

ФЛП Орендарчук Иоанн Николаевич

ФЛП Стасюк Эдуард Николаевич

ФЛП Стеценко Иван Николаевич

ФЛП Тесленко Артем Иванович

ФЛП Воякин Александр Вячеславович

Такая ответственность предусмотрена Постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 1995 года № 57.

По материалам Государственной пограничной службы Украины, указанные перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Лица, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, в течение 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

На рассмотрение Комиссии представлены еще десятки фактов злоупотреблений по внесению данных в Систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение.

Укртрансбезопасность выражает благодарность за сотрудничество Государственной пограничной службе Украины и предоставляет всю необходимую информацию правоохранительным органам для привлечения нарушителей к ответственности.

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