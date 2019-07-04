В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недострои

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Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с ГП «НИПИ градостроительства» разработало законопроект «О защите прав физических лиц-вкладчиков в строительстве многоквартирных жилых домов».
Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
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«Сегодня в Украине отсутствуют какие-либо законодательные механизмы достройки проблемных жилых объектов, которые возводились с привлечением средств физических лиц-вкладчиков. Как и отсутствует какая-либо общая информация по этим проблемным объектам и людям, вкладывавшим средства в их строительство. По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья», – сказал он.
Этот законопроект направлен на обеспечение завершения строительства многоквартирных жилых домов, строящихся с привлечением средств физических лиц-вкладчиков и не принятых в эксплуатацию в определенный договором о привлечении средств в объект строительства срок.
Разработанный проект закона вводит действенный механизм, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов в Украине путем введения на законодательном уровне:
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