В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недострои

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с ГП «НИПИ градостроительства» разработало законопроект «О защите прав физических лиц-вкладчиков в строительстве многоквартирных жилых домов».

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Читайте также: Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома

«Сегодня в Украине отсутствуют какие-либо законодательные механизмы достройки проблемных жилых объектов, которые возводились с привлечением средств физических лиц-вкладчиков. Как и отсутствует какая-либо общая информация по этим проблемным объектам и людям, вкладывавшим средства в их строительство. По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья», – сказал он.

Этот законопроект направлен на обеспечение завершения строительства многоквартирных жилых домов, строящихся с привлечением средств физических лиц-вкладчиков и не принятых в эксплуатацию в определенный договором о привлечении средств в объект строительства срок.

Разработанный проект закона вводит действенный механизм, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов в Украине путем введения на законодательном уровне: