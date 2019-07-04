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В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недострои

В правительстве разработали законопроект, который поможет завершить «проблемные» недострои

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины совместно с ГП «НИПИ градостроительства» разработало законопроект «О защите прав физических лиц-вкладчиков в строительстве многоквартирных жилых домов».

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

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«Сегодня в Украине отсутствуют какие-либо законодательные механизмы достройки проблемных жилых объектов, которые возводились с привлечением средств физических лиц-вкладчиков. Как и отсутствует какая-либо общая информация по этим проблемным объектам и людям, вкладывавшим средства в их строительство. По ориентировочной статистике, вкладчики 120 долгостроев в Украине остались без средств и без нового жилья», – сказал он.

Этот законопроект направлен на обеспечение завершения строительства многоквартирных жилых домов, строящихся с привлечением средств физических лиц-вкладчиков и не принятых в эксплуатацию в определенный договором о привлечении средств в объект строительства срок.

Разработанный проект закона вводит действенный механизм, который способен обеспечить завершение строительства проблемных объектов в Украине путем введения на законодательном уровне:

  • возможности обращения вкладчиков в органы местного самоуправления в случае нарушения срока принятия в эксплуатацию объекта более чем на 1 год;
  • возможности осуществления органами местного самоуправления полномочий по формированию перечней проблемных объектов и принятию мер по их достройке, а также организации собрания вкладчиков с целью принятия соответствующего решения;
  • возможности проведения конкурса по выбору нового заказчика, который завершит достройку проблемного объекта, и изъятия этого объекта вместе с земельным участком для завершения достройки;
  • экономических стимулов для завершения строительства новыми заказчиками и возможных источников финансирования достройки;
  • и т.д.
По материалам Урядовий портал
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