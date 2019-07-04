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Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома

Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома

Узаконивание по упрощенной процедуре построенных без разрешения частных и дачных домов происходит в три шага.

Об этом рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.

Что делать для этого – необходимо получить право собственности и ввести самовольно построенное здание в эксплуатацию.

Упрощена процедура принятия в эксплуатацию таких зданий:

  • Упрощенной легализации подлежат индивидуальные (усадебные) жилые дома, садовые, дачные дома общей площадью до 300 кв. м.
  • Хозяйственные (приусадебные) здания и сооружения общей площадью до 100 кв. м, построенные с 5 августа 1992 года по 9 апреля 2015 года.

Что необходимо для легализации:

  • Получить техпаспорт на дом путем обращения в местное Бюро технической инвентаризации (БТИ) или к сертифицированному частному эксперту (инженеру) и заключения договора по техническому обследованию здания.
  • За техническую инвентаризацию ответственность несет эксперт (инженер), оформляющий техпаспорт.

Ввести дом в эксплуатацию – подготовить необходимый пакет документов и обратиться в орган Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по местонахождению здания или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) этого населенного пункта.

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Необходимые документы: заявление о принятии дома в эксплуатацию, 1 экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации, заверенная копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком в соответствии с целевым назначением, на котором находится дом, заверенная копия техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования).

Ввод дома в эксплуатацию производится бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.

Зарегистрировать право собственности – через нотариуса или ЦПАУ.

Необходимые документы: заявление, паспорт, идентификационный код, документ (квитанция) об оплате административного сбора, зарегистрированная декларация о готовности объекта к эксплуатации, документ, подтверждающий право собственности/аренды на земельный участок, технический паспорт на здание.

Справка Finance.ua

  • 31 августа 2018 года вступил в силу приказ Минрегиона, которым утвержден Порядок проведения технического обследования и принятия в эксплуатацию построенных без разрешения частных, садовых, дачных домов, зданий и сооружений сельскохозяйственного назначения.
По материалам Finance.UA
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