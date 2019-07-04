Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Узаконивание по упрощенной процедуре построенных без разрешения частных и дачных домов происходит в три шага.
Об этом рассказал заместитель Министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе.
Что делать для этого – необходимо получить право собственности и ввести самовольно построенное здание в эксплуатацию.
Упрощена процедура принятия в эксплуатацию таких зданий:
Что необходимо для легализации:
Ввести дом в эксплуатацию – подготовить необходимый пакет документов и обратиться в орган Государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) по местонахождению здания или в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) этого населенного пункта.
Необходимые документы: заявление о принятии дома в эксплуатацию, 1 экземпляр заполненной декларации о готовности объекта к эксплуатации, заверенная копия документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком в соответствии с целевым назначением, на котором находится дом, заверенная копия техпаспорта (с отметкой о проведении технического обследования).
Ввод дома в эксплуатацию производится бесплатно в течение 10 рабочих дней со дня подачи заявления.
Зарегистрировать право собственности – через нотариуса или ЦПАУ.
Необходимые документы: заявление, паспорт, идентификационный код, документ (квитанция) об оплате административного сбора, зарегистрированная декларация о готовности объекта к эксплуатации, документ, подтверждающий право собственности/аренды на земельный участок, технический паспорт на здание.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украину впервые доставили партию нефти из СШАВчера, 11:47 - 1410 9
В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссеВчера, 16:03 - 10472 8
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 15:03 - 2008 4
📌 Сколько вы готовы потратить (потратили) на отдых этим летом?Вчера, 16:59 - 1799 3
Зеленский рассказал, когда решит проблему штрафов за авто на "еврономерах"Вчера, 14:03 - 4820 3
Пенсия 2019: как правильно рассчитать выплатуВчера, 09:03 - 13473
В "Укравтодоре" показали фото нового бетонного шоссеВчера, 16:03 - 10472 8
Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день9 ч. назад - 7683 1
Коломойский оценил свои активы в миллиарды долларовВчера, 12:49 - 5879 3
Зеленский рассказал, когда решит проблему штрафов за авто на "еврономерах"Вчера, 14:03 - 4820 3
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 3618
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2015 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 820
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5456 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4808