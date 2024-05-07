В Еврокомиссии сказали, когда Украина и рф могут возобновить переговоры о продлении транзита российского газа — Finance.ua

В Еврокомиссии сказали, когда Украина и рф могут возобновить переговоры о продлении транзита российского газа Сегодня 17:41 — Энергетика

Первые переговоры о продлении транзита российского газа должны состояться после того, как россия выведет свои войска из Украины.

Об этом заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в комментарии РБК-Украина.

«Контракт с Украиной (по транзиту газа. — Ред.) истекает в декабре. Мы не просим наших партнеров (Украину. — Ред.) вести переговоры с россией. Но первые переговоры должны состояться после того, как россия выведет свои войска из Украины» , — отметила она.

Еврокомиссар напомнила, что Европа все еще получает российский газ по двум газопроводам — через Украину и Турцию, однако на фоне прекращения транзита через Украину следует найти альтернативы для обеспечения газом Словакии и Австрии.

«Мы упорно работали над тем, чтобы развивать этот альтернативный инфраструктурный потенциал. И мы готовы (к сокращению поставок, — Ред.)», — заявила она.

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Еврокомиссар подчеркнула, что еще в 2023 году россия решила сократить поставки газа в ЕС односторонним решением, чтобы манипулировать рынками Европы. Блоку будет непросто в условиях дальнейших сокращений импорта газа из рф.

«Это будет дорого. Но мы готовы к этому», — заверила Симсон.

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