ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа из рф — Finance.ua

ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа из рф Сегодня 16:34 — Энергетика

ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа из рф, www.slovoidilo.ua

Страны Европейского союза не заинтересованы в продлении контракта на транзит газа из россии. У ЕС есть альтернативные варианты обеспечения безопасности поставки газа.

Об этом заявила европейский комиссар по энергетике Кадри Симсон.

По ее словам, возвращение к привычным отношениям с россией невозможно.

«ЕС не заинтересован в продлении контракта на транзит газа с россиянами. Мы готовились к окончанию этого контракта в течение двух лет, когда начались манипуляции на газовом рынке, и у нас есть альтернативные варианты для обеспечения безопасности поставок. Сейчас наш основной фокус — обеспечение максимальной поддержки Украины и скорейший отказ от российского газа», — заявила она.

Российский газ в Европе

Хотя ЕС постепенно снизил свою зависимость от российских энергоносителей после вторжения рф в Украину в феврале 2022 года, он по-прежнему получает газ из россии. Часть стран Евросоюза продолжает импортировать российский газ, несмотря на войну против Украины. В частности, этим занимается Венгрия.

Недавно сообщалось, что Испания увеличила импорт российского газа в прошлом году на 35%. Большая часть поступает в страну по морю.

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