Дубилет сообщил, как можно получить деньги из-за границы через Transferwise

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Клиенты monobank могут получить деньги из-за границы через систему Transferwise.
Об этом сообщил сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.
Что нужно сделать – узнать реквизиты своей карты (IBAN)
Время перевода – до одного банковского дня.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день17 ч. назад - 19776 5
В Украине автопроизводство упало на четверть9 ч. назад - 361 3
📌 Сколько вы готовы потратить (потратили) на отдых этим летом?Вчера, 16:59 - 3411 3
В компании Bolt оценили размер теневого рынка такси в Украине3 ч. назад - 391 2
Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома8 ч. назад - 1461 2
Немецкая промышленность переходит на неполный рабочий день17 ч. назад - 19776 5
В Польше запустили новые деньги (фото)5 ч. назад - 3617
Укртелеком начал подключение абонентов к вновь построенной оптической сетиВчера, 19:40 - 2337 1
Новые штрафы за мусор - законопроектВчера, 19:02 - 1519 1
Парцхаладзе сообщил, как легализовать построенные без разрешения дома8 ч. назад - 1461 2
MINI выпустила первый серийный электромобиль (фото)Около часа назад - 55
Ученые создали вещество, которое нарушает законы химии04.07.2019, 10:20 - 3869
Создана бактерия, перерабатывающая пластик03.07.2019, 10:20 - 2155 11
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 848
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 5530 1