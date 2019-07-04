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Дубилет сообщил, как можно получить деньги из-за границы через Transferwise

Дубилет сообщил, как можно получить деньги из-за границы через Transferwise

Клиенты monobank могут получить деньги из-за границы через систему Transferwise.

Об этом сообщил сооснователь Fintech Band Дмитрий Дубилет.

Что нужно сделать – узнать реквизиты своей карты (IBAN)

Заказать карту monobank

  • Реквизиты можно найти в разделе «Пополнить карту» — SEPA.
  • Реквизиты нужно будет ввести отправителю при создании перевода.

Время перевода – до одного банковского дня.

Справка Finance.ua

  • SEPA — это система платежей в евро, к которой подключено большинство европейских банков.
  • Переводы из более чем 30 стран.
  • Такие платежи можно получить только на евровую карту monobank.
  • Комиссия SEPA-платежей – банк-посредник берет комиссию 0,5% от суммы (не менее 0,95 евро и не более 150 евро).
  • monobank возмещает комиссию на счет в виде кешбэка.
По материалам Finance.UA
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