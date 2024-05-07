Плата за вход принесла Венеции первый миллион — Finance.ua

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Плата за вход принесла Венеции первый миллион

Мир
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Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
За первые 11 дней, введенная в Венеции плата за вход однодневных туристов, принесла городу 975 000 евро (1,1 миллиона долларов).
Об этом сообщает DPA.
Венеция уже заработала 975 тысяч евро (1,1 миллиона долларов) от продажи билетов. С конца апреля посетители итальянского города должны платить 5 евро за вход в самые загруженные дни.
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По словам муниципальной администрации, первый этап превзошел ожидания. С 25 апреля по 5 мая было продано более 195 тысяч входных билетов.
Следует отметить, что для Венеции это был особый период — Папа Римский Франциск, который из-за плохого здоровья месяцами не выезжал за пределы Рима, на этот раз посетил Венецианскую биеннале. Соответственно, это событие помогло привлечь дополнительных гостей в город.
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Плата за вход будет взиматься почти во все субботы и воскресенья до середины июля, когда городские власти пересмотрят цену. Как правило, посетители в течение всего дня с 8:30 до 16:00 (с 06:30 до 14:00 по Гринвичу) должны оплатить сбор и получить QR-код, служащий доказательством оплаты.
Невыполнение этого требования грозит штрафом в размере до 300 евро. Местные жители, гости с ночевкой, студенты и дети до 14 лет освобождаются от уплаты сбора.

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По материалам:
УНН
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