Законопроект о "кэшбэке": украинцам могут вернуть деньги за неправильно проданный товар

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Министерство финансов предлагает компенсировать покупателям часть стоимости покупки – “кэшбэк”, в том случае, если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги.
Такой законопроект обнародован на сайте Минфина.
Когда будет действовать – если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн).
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Что предусматривает – штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении,500% – при последующих нарушениях.
Минфин хочет внедрить информационную систему для проверки аутентичности полученного покупателем расчетного документа.
Что предусматривается:
1) камеральная проверка обращения,
2) фактическая проверка, если продавец не подтвердил факт продажи товаров или услуг.
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