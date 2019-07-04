Законопроект о "кэшбэке": украинцам могут вернуть деньги за неправильно проданный товар

Министерство финансов предлагает компенсировать покупателям часть стоимости покупки – “кэшбэк”, в том случае, если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги.

Такой законопроект обнародован на сайте Минфина.

Когда будет действовать – если продавец нарушил порядок проведения расчетов при продаже товара или услуги дороже 50 необлагаемых налогом минимумов (850 грн).

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Что предусматривает – штраф для продавца в 200% стоимости проданных товаров или услуг при первом нарушении,

Компенсация должна уплачиваться как часть суммы штрафов.

– при последующих нарушениях.

Минфин хочет внедрить информационную систему для проверки аутентичности полученного покупателем расчетного документа.

Что предусматривается:

Двухуровневая система проверки поданных покупателями письменных обращений и жалоб:

1) камеральная проверка обращения,

2) фактическая проверка, если продавец не подтвердил факт продажи товаров или услуг.

Справка Finance.ua

Минфин в 2018 году выносил на обсуждение законопроект о “кэшбэке”.