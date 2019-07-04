Зеленский подписал указ о внедрении 4G по всей стране до конца года

В течение года связь четвертого поколения (4G) должна охватить всю территорию Украины.

Об этом заявил заместитель руководителя офиса президента Украины Алексей Гончарук во время брифинга.

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По его словам, сегодня президент Владимир Зеленский подписал соответствующий указ.

“Указом президента сегодня утвержден план действий, как уже до конца этого года сделать все необходимое для того, чтобы в селах и маленьких городах и на дорогах стал лучше мобильный интернет”, – заявил Гончарук.

По его словам, для урегулирования всех процессов в Украине нужно стремительное развитие новых технологий.

“Конкретный план действий уже согласован с регулятором. То есть, что нужно сделать для того, чтобы до конца года в маленьких населенных пунктах и на дорогах он появился. Это еще не все, что мы можем сделать. Впереди – сложный разговор по 5G, но это первый шаг”, – добавил он.

Гончарук подчеркнул, что до 1 июля мобильные операторы были обязаны урегулировать наличие 3 и 4G связи в крупных городах.

“Почти в каждом областном центре эта технология внедрена и работает. Но для того, чтобы распространить связь 3 и 4G на города с населением свыше 10 тысяч человек, нужно еще несколько лет. Что будет с селами и маленькими городами, население которых меньше 10 тысяч, что делать с дорогами – ответа на этот вопрос не существует. Вот что мы сделали. У нас есть два диапазона 900-й и так называемый 800-й диапазон. Это диапазон частот, который сейчас не используется мобильными операторами из-за ряда регуляторных проблем. То есть мы видим, как эту проблему решить”, – добавил он.