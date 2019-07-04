Укртелеком начал подключение абонентов к вновь построенной оптической сети

Первые подключения в рамках проекта по развитию оптики в 300 небольших населенных пунктах начаты на полмесяца раньше запланированного срока.

Об этом говорится на сайте “Укртелекома”.

С июля Укртелеком начал подключение абонентов к широкополосному интернету в рамках реализации проекта по развитию оптической сети по технологии GPON. На первом этапе работы по строительству оптики ведутся в 16 областях: Запорожской, Волынской, Ивано-Франковской, Ровенской, Хмельницкой, Черновицкой, Николаевской, Одесской, Херсонской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черниговской, где уже проложено 40% сети, а это более 220 километров. До конца июля планируется построить почти 600 км оптики в целом.

Жители 65 населенных пунктов будут получать интернет на скорости до 200 Мбит/с и смогут пользоваться дополнительными телекомуслугами, в частности интернет-телефонией и интерактивным телевидением.

Справка Finance.ua

Стоимость домашнего интернета от Укртелеком – 49 грн/мес.