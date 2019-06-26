День финансов, 3 июля: виртуальные карты Привата, остановка «АвтоВАЗа», подсказки от МВФ

Среда, 3 июля. Пока одни останавливаются, другие — прогрессируют.

«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке. Автокомпания объявила о полной остановке со среды, 3 июля. Причиной этого в компании называют срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент». При этом пока не говорят, когда могут возобновить производство.

Кличко объяснил, почему может затянуться строительство Шулявского моста. Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик» будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов нового моста.

ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт. Банк запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24. Напомним, виртуальная карта является полноценной банковской международной картой. Ей можно рассчитываться в магазинах, снимать наличные, покупать билеты и получать все банковские услуги. Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.

⚖️ Кстати, недавно Finance.ua готовил рейтинг кредитных карт с кэшбэком. Он вызвал интерес как со стороны банков, так и их клиентов. Первое место заняла карта «Максимум» от Альфа-Банка, второе – «Большая пятерка» от Таскомбанка. Решили детальнее сравнить двух лидеров, оценить их по дополнительным критериям, которых не было в рейтинге. Вот, какие результаты получили.

В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощности. Недалеко от столицы объединенных Арабских Эмиратов запустили электростанцию Noor Abu Dhabi, которая будет производить почти 1,2 гигаватта электроэнергии. Это крупнейшая частная солнечная электростанция в мире. Можно ожидать других рекордных солнечных проектов в ближайшее время: у Саудовской Аравии есть базовое соглашение о добыче 2,6 ГВт солнечной энергии в Мекке.

Украина готовится к новой программе МВФ. Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), однако уже после формирования обновленного состава правительства. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.

Кстати, в МВФ сообщили, как увеличить рост ВВП Украины. В Международном валютном фонде считают, что проведение реформ в Украине позволит вдвое увеличить рост экономики. Однако если коррупция останется, не будет проведена реформа государственного сектора экономики, останутся нереформированными институты, этого не произойдет.