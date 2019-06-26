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«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке

«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке

«АвтоВАЗ» объявил о полной остановке со среды, 3 июля, производства автомобилей на заводах в Тольятти и Ижевске.

Причиной этого в компании называют срыв поставки комплектующих c нижегородского ООО «Завод Автокомпонент».

«АвтоВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства», – сказал представитель компании.

При этом собеседник агентства затруднился уточнить, когда могут возобновить производство, но заверил, что приостановка производства в данный момент не влияет на доступность автомобилей Lada в дилерской сети.

Представитель «АвтоВАЗа» также не уточнил, сколько у компании сейчас готовых автомобилей, которые могут продаваться через дилерскую сеть.

В сообщении «АвтоВАЗа» отмечается, что компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

По итогам января-мая 2019 года компания продала 143,4 тыс. автомобилей Lada (на 4% больше, чем годом ранее), заняв 21% рынка, следует из данных Ассоциации европейского бизнеса.

АвтоВАЗ принадлежит компании Alliance Rostec Auto B.V. – совместному предприятию альянса Renault-Nissan (контролирует СП) и госкорпорации «Ростех».

По материалам Hubs
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