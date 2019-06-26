📌 Кредитные карты с кэшбэком: сравниваем лидеров

Сервис подбора кредитов
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Недавно Finance.ua подготовил рейтинг кредитных карт с кэшбэком. Он вызвал интерес как со стороны банков, так и их клиентов. Первое место заняла карта «Максимум» от Альфа-Банка, второе – «Большая пятерка» от Таскомбанка.
Решили детальнее сравнить двух лидеров, оценить их по дополнительным критериям, которых не было в рейтинге: простота оформления, способы пополнения, возможность оформления рассрочки и другие. Вот что получилось:
Мы на Finance.ua знаем, что выбрать кредитную карту непросто. Неверный выбор сделает кредитку источником проблем. Зато тщательно подобранная карта станет незаменимым помощником (к примеру, возможности того же кэшбека, либо программ лояльности). Поэтому решили помогать нашим читателям в поиске таких помощников используя свой опыт и знания. С этой целью создан специальный сервис, что помогает выбрать кредитную карту с умом:
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