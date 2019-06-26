Кличко объяснил, почему может затянуться строительство Шулявского моста

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Торможение вопроса о сносе пятого цеха завода «Большевик» будет затягивать процесс строительства Шулявского путепровода. На месте пятого цеха завода должны построить один из съездов нового моста.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, сообщает пресс-служба КГГА.
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«Подрядчик обещает открыть движение транспорта по новому мосту уже к концу этого года. Но у нас есть затруднения. Нужно снести пятый цех завода «Большевик», на месте которого должен быть один из съездов. Этот цех не работает сейчас. Там продают секонд-хенд. Но Фонд госимущества тормозит процесс. У них разные отговорки, мол, это невозможно сделать», – отметил Кличко.
По словам мэра, для такого решения необходима прежде всего политическая воля. Поскольку речь идет о важном объекте инфраструктуры столицы.
«Будем переходить к более активным действиям. Нам нужно уложиться в сроки. Если мост построят, а потом придется сносить цех, это сможет увеличить и смету работ, и будет затягивать процесс строительства путепровода», – добавил Кличко.
Он напомнил, что сейчас на Шулявском путепроводе продолжаются активные работы, уже полностью разобрали старый путепровод. И собрали первый прогон нового моста.
Также городской голова отметил, что на сегодня в столице 75 столичных мостов находятся в предаварийном состоянии.
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