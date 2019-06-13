Реконструкция Шулявского моста: АМКУ разоблачил компании из "Укрбуда" в тендерном сговоре

Расследование Антимонопольного комитета Украины показало, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту стоимостью 600 миллионов гривен компания “Северо-украинский строительный альянс” выиграла с вопиющими нарушениями.
Об этом сообщили Экономической правде в АМКУ.
Решение принимала временная админколлегия АМКУ под руководством председателя АМКУ Юрия Терентьева, в состав которой вошли Нижник М. и Хмельницкий А.
Организатор тендерного конкурса – столичное КП “Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киев”.
АМКУ установил, что конкурс был проведен с многочисленными нарушениями, а два его “финалиста”, компании “Северо-украинский строительный альянс” и “Спецстрой-Плюс” (обе входят в корпорацию “УКРБУД”) действовали в сговоре.
Кроме поддельных документов у одного из фигурантов расследования АМКУ обнаружил, что указанные компании:
Основываясь на совокупности собранных доказательств, 19 июня 2019 АМКУ за совершение антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов, наложил штраф на ООО “Северо-украинский строительный альянс” – на сумму 56 млн гривен и ООО “Спецстрой-Плюс” – на сумму 56 млн. гривен.
Уличение в нарушении закона автоматически лишает эти компании права участия в публичных закупках на 3 года.
В мае Комитет уже штрафовал эти же компании за другой заговор – на торгах по строительству корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и реконструкции гимназии им. Бойченко. Тогда штраф составил около 150 млн гривен.
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