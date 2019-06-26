Украина готовится к новой программе МВФ: Зеленский назвал условие

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина готова присоединиться к новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ), однако уже после формирования обновленного состава правительства.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
“Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства”, – цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
Президент также подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания новой Верховной Рады.
Напомним, ранее глава Минфина Украины Оксана Маркарова отмечала, что Украина и МВФ ведут активные переговоры о новой программе. По словам чиновницы, программа stand-by выполнила свои функции. Новый пакет финансовой поддержки будет рассчитан сроком на три года, прогнозирует Маркарова.
В то же время, в Национальном банке Украины (НБУ) не сообщали о текущих переговорах с МВФ. Председатель НБУ Яков Смолий подчеркивал, что работа с Фондом начнется уже после парламентских выборов, которые состоятся 21 июля.
В конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов – Киев получил тогда же, в декабре-2018. Сейчас действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 6618 8
Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую водуВчера, 13:04 - 2088 6
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 2537 5
Компания Новинского вложит свыше $1 млн в модернизацию Херсонской верфи2 ч. назад - 165 3
Нафтогаз обжаловал выплату 90% своей прибыли государствуВчера, 15:49 - 774 3
У Зеленского призвали снизить цену на дизтопливоВчера, 12:32 - 6618 8
IKEA запустила сайт для украинских потребителейВчера, 17:00 - 2728
У Зеленского объяснили, когда снизят коммунальные тарифыВчера, 21:06 - 2537 5
Укрзализныця отремонтирует двухэтажные поезда Skoda за 5,4 млн евроВчера, 20:26 - 2426 1
Украинцам создали онлайн-калькулятор для расчета справедливой цены на тепло и горячую водуВчера, 13:04 - 2088 6
Создана бактерия, перерабатывающая пластикОколо часа назад - 88
Vivo представила свой первый смартфон с поддержкой 5G26.06.2019, 15:10 - 543
Центральный блок Falcon Heavy промахнулся при посадке и разбился (видео)25.06.2019, 10:10 - 4574 1
Nokia анонсировала аккумуляторы с увеличенным вдвое сроком службы24.06.2019, 12:10 - 4167
ЗАЗ представил новую модель городского автобуса21.06.2019, 15:10 - 23725 30