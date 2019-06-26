ПриватБанк запустил мгновенный выпуск виртуальных банковских карт

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Как сообщает на своем сайте ПриватБанк, он запустил услугу мгновенного оформления виртуальной банковской карты в Privat24.
В чем отличие от Интернет-карты – виртуальная карта является полноценной банковской международной картой.
Ей можно рассчитываться в магазинах, снимать наличные, покупать билеты и получать все банковские услуги.
Оформить виртуальную карту – можно в beta-версии Приват24 через меню «Кошелек» –> «Добавить карту».
В меню карты можно получить реквизиты и ПИН-код – они придут клиенту на финансовый номер телефона.
Для расчетов в магазинах и заведениях карту нужно добавить в виртуальный кошелек Apple Pay или Google Pay.
Тарифы на виртуальные карты – идентичны тарифам на обычные пластиковые карты.
Виртуальную карту можно оформить в иностранной валюте.
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