В ОАЭ запустили солнечную электростанцию рекордной мощности

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Недалеко от столицы объединенных Арабских Эмиратов запустили электростанцию Noor Abu Dhabi, которая будет производить почти 1,2 гигаватта электроэнергии.
Это крупнейшая частная солнечная электростанция в мире.
Компания Emirate Water and Electricity начала реализацию Noor Abu Dhabi, крупнейшего в мире проекта по индивидуальной солнечной энергетике. При пиковой мощности в 1,18 гигаватта она уступает только солнечным паркам, где несколько проектов совместно используют пространство. По сравнению с ней, крупнейший в США подобный объект — Солнечная звезда мощностью 569 МВт — кажется скромным.
Не удивительно, что Абу-Даби стремится пропагандировать экологические выгоды. По оценкам экспертов, 3,2 млн. панелей Noor Abu Dhabi обеспечат достаточный для 90 000 человек объем энергии, а также снизят выбросы CO2 на 1 млн. тонн. По данным эмирата, это равносильно тому, что с дорог уберут 200 000 автомобилей.
«Трудно отрицать, что ОАЭ использует солнечную ферму в качестве рекламного инструмента. Хотя это должно оказать ощутимое влияние на выбросы, реальность такова, что ОАЭ по-прежнему сильно зависит от нефти», — отмечают журналисты Engadget.
Однако это остается важным событием, и можно ожидать других рекордных солнечных проектов в ближайшее время. У Emirates Water and Electric есть ранние планы по реализации солнечного проекта мощностью 2 ГВт, а у Саудовской Аравии есть базовое соглашение о добыче 2,6 ГВт солнечной энергии в Мекке.
Интересно, что в начале 2019 года управление электро- и водоснабжения Дубая (DEWA) запустило проект по установке солнечных панелей на домах граждан ОАЭ в Дубае и подключению их к общей электросети. Планируется оборудовать 10 процентов жилья эмиратцев. Проект, полностью финансируемый DEWA, будет завершен до конца 2019 года.
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