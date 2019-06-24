День финансов, 27 июня: билеты УЗ за 2 месяца, запрет на ввоз авто из Росии, парковки на крыше

Четверг, 27 июня: от упрощений до запретов:

Упрощение для путешественников: билеты на поезда за 2 месяца. Укрзализныця запускает возможность продажи билетов на пассажирские поезда не за 45 дней, а за 60 дней до отправления. Пока такая возможность будет доступна на некоторые пассажирские поезда. Список здесь.

Упрощение от НБУ для бизнеса. Национальный банк урегулировал некоторые вопросы осуществления безналичных расчетов в национальной валюте. Такие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 25 июня 2019 № 83 “Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте”. Отменены требования в части распоряжения счетом благодаря отмене требования по оформлению карты с образцами подписей.

Упрощение для работы: новые режимы. В Украине предлагают ввести новые режимы работы. Такой законопроект обнародован Минсоцполитики 25 июня. Предлагаются такие режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени. Рабочее время составит 40 часов в неделю.

Упрощение для автомобилистов: парковки на крыше. С 1 июля в Украине начнут действовать новые Государственно-строительные нормы, которые позволят строить парковки на крышах торговых центров и других общественных зданий. Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе. Где разрешено размещать стоянки, читайте.

Запрет на ввоз авто из России. Кабинет Министров 26 июня обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации. Запрет коснется всех транспортных средств, сделанных в РФ: легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы т.д. Чем можно их заменить – читайте.

Запрет выдавать кредиты бедным в Казахстане. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и списать им кредитные долги. Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.