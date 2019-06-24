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Запрет на ввоз авто из Росиии: чем заменить

Запрет на ввоз авто из Росиии: чем заменить

Кабинет Министров 26 июня обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.

Постановление вступит в силу – 1 июля.

Что запрещено к ввозу:

  • все транспортные средства, сделанные в РФ: легковые автомобили, грузовики, автобусы, мотоциклы, трактора, специальная техника.
  • железнодорожные и трамвайные вагоны (с 2020 года).

На какие авто будет запрет – Lada, ГАЗ и УАЗ.

Чем можна заменить российские авто – китайские модели, бюджетные модели европейских, японских, южнокорейских и американских марок.

Справка Finance.ua

  • Стоимость российской VESTA SW Lada Vesta SW в салонах столицы – от 368 000 грн.
  • Стоимость российской Lada Niva 4×4 21214 – 291 100 грн.
По материалам Finance.UA
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