Запрет на ввоз авто из Росиии: чем заменить

Кабинет Министров 26 июня обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации.
Постановление вступит в силу – 1 июля.
Что запрещено к ввозу:
На какие авто будет запрет – Lada, ГАЗ и УАЗ.
Чем можна заменить российские авто – китайские модели, бюджетные модели европейских, японских, южнокорейских и американских марок.
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