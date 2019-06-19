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Украина расширяет эмбарго на товары из России

Украина расширяет эмбарго на товары из России

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, пишет Сегодня.

“Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности”, – объяснили в Кабмине.

Как указано в документе, принятом 15 мая 2019 года, эмбарго распространяется на:

  • сырье для изготовления цемента (клинкеры);
  • все готовые виды цемента;
  • минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения;
  • корма для животных и продукцию ветеринарной медицины;
  • спички;
  • фанерную продукцию;
  • обои;
  • продукцию легкой промышленности (отдельные виды трикотажных изделий и обуви);
  • провода из углеродистой стали и металлические;
  • трубы, трубки, сетки металлические;
  • крепежные изделия;
  • стальную посуду;
  • оборудование для производства хлебобулочных изделий;
  • транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.

По материалам Сегодня
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