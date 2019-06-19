Украина расширяет эмбарго на товары из России

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, пишет Сегодня.
“Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности”, – объяснили в Кабмине.
Как указано в документе, принятом 15 мая 2019 года, эмбарго распространяется на:
Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.
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