Украина расширяет эмбарго на товары из России

Кабинет министров обнародовал постановление, которым расширил перечень запрещенных к ввозу на территорию Украины товаров из Российской Федерации, пишет Сегодня.

“Решение принято с целью принятия мер на дискриминационные и недружественные действия в отношении Украины, применяемые государством-агрессором, а также с учетом обращений ассоциаций, объединений, предприятий ряда отраслей промышленности”, – объяснили в Кабмине.

Как указано в документе, принятом 15 мая 2019 года, эмбарго распространяется на:

сырье для изготовления цемента (клинкеры);

все готовые виды цемента;

минеральные (азотные, калийные и фосфорные) удобрения;

корма для животных и продукцию ветеринарной медицины;

спички;

фанерную продукцию;

обои;

продукцию легкой промышленности (отдельные виды трикотажных изделий и обуви);

провода из углеродистой стали и металлические;

трубы, трубки, сетки металлические;

крепежные изделия;

стальную посуду;

оборудование для производства хлебобулочных изделий;

транспортные средства (автомобили, мотоциклы, тракторы и т.д.).

Помимо этого, с 1 марта 2020 года запрещается ввоз бывших в употреблении железнодорожных и трамвайных вагонов.