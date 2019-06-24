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НБУ упростил условия безналичных расчетов для бизнеса

НБУ упростил условия безналичных расчетов для бизнеса

Национальный банк урегулировал некоторые вопросы осуществления безналичных расчетов в национальной валюте.

 Об этом говорится в сообщении на сайте НБУ.

Такие нормы содержит постановление Правления Национального банка Украины от 25 июня 2019 № 83 “Об утверждении Изменений к Инструкции о безналичных расчетах в Украине в национальной валюте”

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Отменены требования в части распоряжения счетом благодаря отмене требования по оформлению карты с образцами подписей.

Что это дает – существенно уменьшит затраты времени и средств субъектов хозяйствования на оформление документов.

  • При переводе средств в национальной валюте на счета получателей-нерезидентов предусмотрена возможность возврата банками без выполнения расчетного документа клиента-плательщика, если им не заполнен реквизит “Код страны нерезидента” получателя.

Справка Finance.ua:

  • Закон «О валюте и валютных операциях», который действует с 7 февраля, предусматривает ослабление около тридцати ограничений на валютном рынке.
По материалам Finance.UA
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