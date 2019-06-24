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В Украине разрешат строить парковки на крышах

В Украине разрешат строить парковки на крышах

С 1 июля в Украине начнут действовать новые Государственно-строительные нормы, которые позволят строить парковки на крышах торговых центров и других общественных зданий.

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в Facebook.

“Сегодня во многих странах Европы и мира довольно распространено размещение парковок на крышах торговых центров и других современных общественных зданий. Например, такие стоянки есть в Польше, Франции, Италии, Германии. Это очень выгодно делать, потому что иногда найти свободное место под паркинг, особенно в большом городе, трудно. Поэтому для расширения количества паркомест стали использовать эксплуатируемые крыши общественных зданий. Это такие крыши, которые позволяют использовать свою поверхность в различных целях”, – говорится в сообщении.

Норма начнет действовать с 1 июля.

Где разрешено размещать стоянки:

  • На эксплуатируемых крышах общественных зданий и сооружений. Например, торговых и торгово-развлекательных центров, административных и других сооружений.
  • Исключение составляют здания детсадов, школ и корпусов больниц с палатами.

Для возможности безопасного размещения такой парковки нужно обязательно соблюдать соответствующие технические требования:

  • автостоянки должны обустраиваться в соответствии с требованиями ГСН “Планировка и застройка территорий” по соблюдению противопожарных расстояний от них до прилегающей застройки, требований правил обустройства электроустановок (ПУЭ) от бровки земляного полотна до опор линий электропередачи, телефонных линий, антенн мобильной и радиотрансляционной связи и т.д.,
  • автостоянки должны иметь обязательные эвакуационные выходы,
  • размещать любые временные укрытия для автомобилей на таких автостоянках запрещается.
По материалам Finance.UA
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