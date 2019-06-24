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Укрзализныця будет продавать билеты на поезда за 2 месяца до отправления

Укрзализныця будет продавать билеты на поезда за 2 месяца до отправления

Укрзализныця запускает возможность продажи билетов на пассажирские поезда не за 45 дней, а за 60 дней до отправления. Пока такая возможность будет доступна на некоторые пассажирские поезда.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.

“С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправки. Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019”, – говорится в сообщении.

Продажа проездных документов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 10/9 Киев – Мариуполь, № 20/19 Киев – Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО «Укрзализныця».

Услуга доступна на поезда:

  • № 4/3 Запорожье – Ужгород;
  • № 7/8 Киев – Ивано-Франковск;
  • № 7/8 Харьков – Одесса,
  • № 12/11 Киев – Новоалексеевка;
  • № 12/11 Львов – Одесса,
  • № 15/16 Харьков – Рахов;
  • № 17/18 Харьков – Ужгород;
  • № 29/30 Киев – Ужгород;
  • № 26 / 36-25 / 35 Одесса – Львов, Рахов, Пшемысль;
  • № 38/37 Киев – Запорожье;
  • № 51/52 Львов – Вроцлав;
  • № 63/64 Харьков – Киев;
  • № 67/68 Киев – Варшава;
  • № 79/80 Днепр – Киев;
  • № 81/82 Киев – Ужгород;
  • № 89/90 Львов – Пшемысль;
  • № 92/91 Львов – Киев;
  • № 106/105 Одесса – Киев;
  • № 117/118 Киев – Черновцы
  • № 738/737 Киев – Запорожье;
  • № 749/750 Ивано-Франковск – Киев.

Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:

  • № 25/382 РИЦ Киев – Кошице, курсирующий в составах поездов 81/8861-8862/108/30;
  • № 21/431, 22/432 Киев – Вена, которые курсируют в составах поездов 749/145/32519/629/140-147/628/32510/146/750;
  • № 24/350 Киев – Вроцлав, который курсирует в составах поездов 749/51-52/750;
  • № 24/470 Киев – Бухарест, курсирующий в составах поездов 117/959/381-380/960/118.

Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити – за 30 суток до отправления поезда.

Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.

По материалам Finance.UA
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