Укрзализныця будет продавать билеты на поезда за 2 месяца до отправления

Укрзализныця запускает возможность продажи билетов на пассажирские поезда не за 45 дней, а за 60 дней до отправления. Пока такая возможность будет доступна на некоторые пассажирские поезда.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Укрзализныци.
“С 8 июля пассажиры могут приобретать билеты на поезда за 60 суток до даты их отправки. Эта услуга доступна для ряда популярных поездов внутреннего и международного сообщения и беспересадочных вагонов. Таким образом, пассажиры могут заранее спланировать свое путешествие и купить билеты на даты отправления, начиная с 5 сентября 2019”, – говорится в сообщении.
Продажа проездных документов с 8 июля за 60 суток до отправления поезда уже доступна для всех поездов категории «Ночной экспресс» (кроме поездов № 1/2 Ивано-Франковск – Константиновка, № 10/9 Киев – Мариуполь, № 20/19 Киев – Лисичанск) и поездов международного сообщения со странами Запада формирования АО «Укрзализныця».
Услуга доступна на поезда:
Продажа билетов за 60 дней распространяется и на международные беспересадочные вагоны:
Предварительная продажа проездных документов на все остальные поезда внутреннего сообщения пока будет открываться, как и раньше, за 45 суток до даты отправления, на скоростные поезда Интерсити+ и Интерсити – за 30 суток до отправления поезда.
Однако предварительная продажа билетов на поезда, курсирующие в направлении Донецкой и Луганской областей, тоже осуществляется за 30 суток до отправления поезда.
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