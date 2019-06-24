В Казахстане запретят выдавать кредиты бедным и спишут все их долги

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил Нацбанку ввести запрет на выдачу займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума и списать им кредитные долги.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
В указе содержится поручение правительству и Национальному банку в порядке одноразовой акции принять следующие меры.
В качестве прямой и адресной финансовой помощи за каждого заемщика из вышеназванных категорий граждан, государство погасит основной долг и начисленное по нему вознаграждение в общем размере до 300 тысяч тенге в банках второго уровня и микрофинансовых организациях.
При этом их общая задолженность не должна превышать 3 млн тенге по состоянию на 1 июня этого года.
Для более 55% заемщиков, то есть для 250 тысяч человек, это означает полную оплату общего размера задолженности, включая основной долг и вознаграждение.
Что касается остальных заемщиков, то будет погашена часть их долга в размере 300 тысяч тенге, что станет существенной поддержкой им в восстановлении платежеспособности и снижении долговой нагрузки.
Для всех граждан, имеющих беззалоговые потребительские займы в банках и микрофинансовых организациях, будет проведено списание начисленных штрафов и пени по состоянию на 1 июля 2019 года.
Данное списание заемщикам будет осуществлено, в первую очередь, за счет банков второго уровня и микрофинансовых организаций.
Вводится также запрет на начисление неустойки, комиссий и иных платежей, связанных с выдачей и обслуживанием кредитов, по всем беззалоговым потребительским займам физических лиц с просроченной задолженностью свыше 90 дней.
Будет введен запрет на предоставление займов гражданам с доходом ниже прожиточного минимума во избежание дальнейшего ухудшения их финансового состояния.
Национальный банк примет дополнительные меры регулирования при выдаче беззалоговых потребительских займов. Среди них — общий коэффициент долговой нагрузки на заёмщика, дополнительные требования к собственному капиталу банков и другие.
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