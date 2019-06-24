0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 49 0

Кому разрешат работать вне офиса

Кому разрешат работать вне офиса

В Украине предлагают ввести новые режимы работы.

Такой законопроект обнародован Минсоцполитики 25 июня.

Предлагаются такие режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.

Работать вне офиса. Для этого нужно будет подписать трудовой договор между работником и работодателем.

Самостоятельная организация рабочего времени – при условии выполнения задач с предельным сроком исполнения, можно распланировать рабочий день самому.

Кому это выгодно – бизнесу, к которому налоговая инспекция предъявляет необоснованные претензии в том, что на рабочих местах нет определенного количества сотрудников.

Рабочее время составит 40 часов в неделю.

Кто может заключить трудовой договор с гибким графиком:

  • родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;
  • родители ребенка с инвалидностью;
  • работники преклонного возраста.
По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.