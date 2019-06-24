Кому разрешат работать вне офиса

В Украине предлагают ввести новые режимы работы.
Такой законопроект обнародован Минсоцполитики 25 июня.
Предлагаются такие режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.
Работать вне офиса. Для этого нужно будет подписать трудовой договор между работником и работодателем.
Самостоятельная организация рабочего времени – при условии выполнения задач с предельным сроком исполнения, можно распланировать рабочий день самому.
Кому это выгодно – бизнесу, к которому налоговая инспекция предъявляет необоснованные претензии в том, что на рабочих местах нет определенного количества сотрудников.
Рабочее время составит 40 часов в неделю.
Кто может заключить трудовой договор с гибким графиком:
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