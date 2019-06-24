Кому разрешат работать вне офиса

В Украине предлагают ввести новые режимы работы.

Такой законопроект обнародован Минсоцполитики 25 июня.

Предлагаются такие режимы работы: гибкий график, удаленная работа, самостоятельная организация рабочего времени.

Работать вне офиса. Для этого нужно будет подписать трудовой договор между работником и работодателем.

Самостоятельная организация рабочего времени – при условии выполнения задач с предельным сроком исполнения, можно распланировать рабочий день самому.

Кому это выгодно – бизнесу, к которому налоговая инспекция предъявляет необоснованные претензии в том, что на рабочих местах нет определенного количества сотрудников.

Рабочее время составит 40 часов в неделю.

Кто может заключить трудовой договор с гибким графиком:

родители, имеющие ребенка в возрасте до 14 лет;

родители ребенка с инвалидностью;