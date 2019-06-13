День финансов, 20 июня: самый жаркий антисаммит лета, дата запуска новой версии Приват24, Vivo на украинском рынке

Сегодня, 20 июня, прошел MFO ANTISUMMIT 2019, где выступали ТОП-менеджеры лидирующих микрофинансовых компаний. На нем нам удалось узнать:
Про основные национальные риски Украины. Как сообщили на MFO ANTISUMMIT 2019, основной национальный риск для Украины сейчас – не только коррупция. Это и теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.
С какими схемами приходится сталкиваться отделу финмониторинга НБУ. Нацбанк видит реальные улучшения на банковском рынке. Но несмотря на это, сегодня спрос на нелегальное обналичивание средств в Украине не пропал. Как сообщают в НБУ, из банковского сектора «плохие операции» стали уходить на другие рынки.
Сколько миллиардов в 2018 году удалось получить украинцам в кредит от небанковских финорганизаций. Оказывается, что результаты 2018 года свидетельствуют о том, что все финучреждения небанковского сектора достаточно успешны. Если сравнивать с 2017 годом — рост на 45%.
Другие новости четверга:
На украинский рынок выходит Vivo. Vivo Communication Technology Co. Ltd. – это китайская компания, один из мировых лидеров в категории смартфонов. В Китае Vivo занимает второе место после Huawei среди производителей смартфонов, а в мире – пятое. Интересно, что Украина стала первой страной Европы, куда пришла компания.
Ощадбанк будет доставлять пенсии. Кабмин одобрил пилотный проект, благодаря которому Ощадбанк сможет доставлять пенсий на дом отдельным категориям лиц. Кто попадает под эту категорию, можно увидеть здесь. Компенсировать банку расходы на доставку пенсий будут территориальные органы ПФ.
Когда ждать запуск нового Приват24? ПриватБанк планирует запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года. Новая версия будет базироваться на абсолютно новой архитектуре. В банке ожидают, что эта версия интернет-банка будет большим успехом.
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