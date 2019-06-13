0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости
- 111 0

День финансов, 20 июня: самый жаркий антисаммит лета, дата запуска новой версии Приват24, Vivo на украинском рынке

День финансов, 20 июня: самый жаркий антисаммит лета, дата запуска новой версии Приват24, Vivo на украинском рынке

Сегодня, 20 июня, прошел MFO ANTISUMMIT 2019, где выступали ТОП-менеджеры лидирующих микрофинансовых компаний. На нем нам удалось узнать:

Про основные национальные риски Украины. Как сообщили на MFO ANTISUMMIT 2019, основной национальный риск для Украины сейчас – не только коррупция. Это и теневая экономика, деятельность конвертационных центров, высокий оборот наличных, рост организованной преступности.

С какими схемами приходится сталкиваться отделу финмониторинга НБУ. Нацбанк видит реальные улучшения на банковском рынке. Но несмотря на это, сегодня спрос на нелегальное обналичивание средств в Украине не пропал. Как сообщают в НБУ, из банковского сектора «плохие операции» стали уходить на другие рынки.

Сколько миллиардов в 2018 году удалось получить украинцам в кредит от небанковских финорганизаций. Оказывается, что результаты 2018 года свидетельствуют о том, что все финучреждения небанковского сектора достаточно успешны. Если сравнивать с 2017 годом — рост на 45%.

Другие новости четверга:

На украинский рынок выходит Vivo. Vivo Communication Technology Co. Ltd. – это китайская компания, один из мировых лидеров в категории смартфонов. В Китае Vivo занимает второе место после Huawei среди производителей смартфонов, а в мире – пятое. Интересно, что Украина стала первой страной Европы, куда пришла компания.

Ощадбанк будет доставлять пенсии. Кабмин одобрил пилотный проект, благодаря которому Ощадбанк сможет доставлять пенсий на дом отдельным категориям лиц. Кто попадает под эту категорию, можно увидеть здесь. Компенсировать банку расходы на доставку пенсий будут территориальные органы ПФ.

Когда ждать запуск нового Приват24? ПриватБанк планирует запустить новую версию интернет-банка Приват24 в августе 2019 года. Новая версия будет базироваться на абсолютно новой архитектуре. В банке ожидают, что эта версия интернет-банка будет большим успехом.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Смотри также
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Опросы
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.